Osmano se reúne com prefeito Firmino Filho no Palácio da Cidade

A convite do prefeito da capital, Firmino Filho (PSDB), o pré-candidato Osmano Moura esteve hoje no Palácio da Cidade, em Teresina-PI. Durante a reunião foram colocados em pauta diversos assuntos relacionados a política e administração pública, e de acordo com o pré-candidato Castelense, a conversa foi bastante positiva e as eleições de 2020 e 2022 foram um dos principais tópicos. A suplente de vereadora Ana Félix também participou do encontro.

Sem entrar em detalhes, Osmano disse ao Portal O Dia que a reunião foi bastante produtiva e elogiou a gestão do tucano à frente da Prefeitura de Teresina; " hoje o país enfrenta uma gigantesca crise política e econômica, mas mesmo assim o prefeito Firmino Filho vem realizando um trabalho brilhante em Teresina. A cidade é um verdadeiro canteiro de obras, gestão financeira organizada, além de colecionar premiações", completou.





Recentemente Firmino recebeu, em São Paulo, premiação em reconhecimento à qualidade do ensino na rede municipal de Teresina. Foi o Prêmio Lide de Educação 2019, que homenageia as empresas e instituições que valorizam e investem na educação do país.

Jailson Lima