Osmano Moura cumpriu intensa agenda na zona rural

Os últimos dias tem sido bastante movimentados para o pré-candidato a prefeito de Castelo do Piauí, Osmano Moura (PSB). O empresário cumpriu uma longa agenda na zona rural da cidade; ao lado de vereadores e simpatizantes. As visitas iniciaram na terça-feira (31) ao lado do Advogado Odair Lima, Reginaldo Lima, dentre outros amigos que o acompanharam nas Localidades Olho D'água Grande, Cacimbas e Cumbe de Baixo.

Iniciando 2020, no sábado (04) foi a vez de retornar à Localidade Alegre I para acompanhar a final da VII Copa Francisco Fábio, entre Corinthians das Melancias x Real Baba (de Novo Santo Antonio), estavam com ele os vereadores Adalberto Neirane (PSDB) e Raimundinho Mineiro (PSB), além de Izanyo Pinheiro (PSB) e Reginaldo Lima. Não poderia ter sido melhor; afinal, ele foi recebido com muita receptividade e animação. "Foi muito gratificante estar visitando os amigos e participando desse evento. Fiquei ainda mais feliz com a receptividade e o carinho das pessoas conosco, pois isso reafirma a confiança deles na nossa pré-candidatura”, pontuou Osmano.

Nesta segunda-feira (06), acompanhado da Professora Lúcia Helena (PSB) e seu esposo Valdeci Ferreira, visitaram as comunidades Lagoa do JR, Lago Verde e Baixa Verde. "Visitamos o senhor João André na Lagoa do JR e o Irmão Wagner e sua família no Lago Verde, fomos bem recepcionados e conversamos bastante sobre o cenário político local, bem como os problemas e demandas das respectivas comunidades. Queria aproveitar o espaço para agradecer também o senhor Raimundo Pedro e sua esposa Dona Mundica que nos receberam muito bem na localidade Baixa Verde", disse Osmano à equipe do Portal O Dia.







Jailson Lima