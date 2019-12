Osmano Moura cumpre agenda com Senador Ciro Nogueira e Deputados

O pré-candidato a prefeito de Castelo do Piauí, Osmano Moura, cumpriu agenda nessa quinta-feira (19) em Teresina com Ciro Nogueira. A reunião aconteceu na residência do senador do Progressistas e contou com a presença dos deputados Marden Menezes (PSDB), Júlio Arcoverde (Progressistas), além dos vereadores Adalberto Neirane (PSDB) e Raimundinho Mineiro (PSB) e o suplente Izanyo Pinheiro (PSB). Durante o encontro, vários assuntos relacionados às eleições 2020 foram discutidos.

O pré-candidato do PSB ressaltou que, neste momento que é de articulação, também é importante se reunir com as lideranças estaduais e federais já buscando possíveis maneiras de solucionar problemas municipais e apresentá-las à sociedade. Osmano acrescentou que vai construir sua candidatura principalmente junto ao povo, mas terá Ciro como seu grande aliado na busca de recursos em uma possível gestão 2021/2024.

Pensando em 2022, Ciro Nogueira durante a reunião convidou o empresário para o Progressistas, pois não descartada sua candidatura a governador daqui a 02 anos.

Jailson Lima