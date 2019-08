Oposição irá ao MP para apurar atraso em pagamento de contratos da Prefeitura

Os vereadores Raimundinho Mineiro (PSB), Adalberto Neirane (PSDB), Milton Maia (PSD) e Dr. Nilson Feitosa (PSD) formarão equipe disciplinar na Câmara Municipal para cobrar junto ao Ministério Público informações sobre o atraso de quase 04 meses no pagamento dos veículos contratados pela Prefeitura para realizar o serviço de coleta de lixo no perímetro urbano e rural da cidade de Castelo do Piauí.

De acordo com o Ver. Raimundinho Mineiro, a equipe decidiu ir ao Ministério Público com o objetivo de realizar uma acareação e assim buscar medidas pra evitar que o problema acabe interferindo negativamente do dia a dia dos munícipes. "A informação que tivemos é que existem quase 04 meses de atraso no pagamento do contratos. Vamos formar uma equipe disciplinar e cobrar junto ao Ministério Público explicações no intuito de evitar maiores transtornos, não apenas para os proprietários de veículos, mas à população como um todo", reiterou o parlamentar.

Jailson Lima