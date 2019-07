Opinião: Realidades às avessas (ainda há esperança de uma autocrítica?)

Já era esperado diversos apoiadores pularem do barco conforme ele tomasse o rumo natural, que é o fundo do mar. Uma gestão totalmente destrambelhada e em constante crise não iria se sustentar. Dito isso, não existe anormalidade no fato do PSB está de mala e cuia na oposição (?) e decidir lançar o empresário Osmano Moura como pré-candidato ao cargo de prefeito em Castelo do Piauí.

O que tem mesmo chamado atenção nestes novos tempos é a distopia dos discursos em relação ao cotidiano do Castelense. Vivemos sob a narrativa política do vale tudo, tanto na oposição como na situação, mas cá com os meus botões, talvez não haja narrativas verdadeiras, ainda que tenhamos as deliberadamente falsas, como as divulgadas nas redes sociais ou nos blogs situacionistas. As análises são de uma realidade paralela na qual nenhum cidadão fora da bolha governista teve acesso.





O discurso é tão batido, repetitivo e surrado que hoje é visto como a prova cabal da esclerose de uma força política, quando ela simplesmente não consegue mais fazer a leitura da realidade, se aferrando a um mundo de faz de conta.

Diante do quadro resta agora apenas aguardar todas as lideranças de oposição confirmarem em público o apoio à tão comentada pré-candidatura de Osmano Moura.

Jailson Lima