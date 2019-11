Opinião: apoiadores do PT debocham da situação lamentável do HNL

Uns criticam, muitos chegam a duvidar, alguns infelizmente debocham, e poucos apoiam. Apesar da gravidade da situação exposta em vídeo por funcionários do Hospital Nilo Lima, na cidade de Castelo do Piauí, que estão há 11 meses sem receber seus vencimentos devido à atrasos nos repasses da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (SESAPI) houve desde então, uma comoção de boa parte da população Piauiense (o que era esperado). Só que também deu-se um certo tom de deboche e minimização do caso por parte de alguns militantes do atual Prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares (PT). O vídeo teve repercussão estadual na "TV Clube", filiada da Rede Globo no Piauí, através do telejornal "Bom dia Piauí".





Como já é do conhecimento de todos, a falta de resolutividade dos problemas do município tem sido uma das marcas do atual governo e vem sendo veemente criticada nas redes sociais. A fato pode ter levado algumas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que atualmente administra a cidade, confundirem o apelo das funcionárias da instituição com uma crítica direta ao alcaide Castelense, originando um dos maiores episódios de vergonha alheia no território dos carnaubais na última década.

Fica a lição: nada supera você ter um emprego, uma renda, torcer para sua cidade melhorar, as pessoas progredirem. Militar, defender, filiar-se à partidos políticos não é apenas uma garantia do Estado Democrático de Direito. É a própria essência do Estado Democrático! Podemos escolher um discurso que nos faça feliz e entusiasmado. É compreensível. Mas é preciso antes de mais nada que haja empatia. Ela não é aprovação moral. É a capacidade de experimentar ou aproximar-se aos sentimentos experimentados por outra pessoa. Condição elementar para superar um mundo regido pelo sistema de opressão-exploração, em essência desinteressado das condições alheias.

Jailson Lima