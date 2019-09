Ônibus escolares parados por falta de manutenção

A reportagem da TV Castelo na manhã desta terça-feira (03) esteve na oficina da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí onde constatou a falta de manutenção em ônibus escolares. Os veículos são oriundos do projeto Caminhos da Escola, do Ministério da Educação (MEC).

O Comunicador R. Bezerra conversou com os responsáveis e recebeu a informação de que três (03) ônibus estão parados por falta de peças como pneu, para-brisa e bateria. É importante ressaltar que o município licitou o montante de R$ 665.231,50 para ser gasto com peças automotivas, câmaras de ar e pneus no ano de 2019.

Confira todos os detalhes clicando no link abaixo.

CLIQUE AQUI E CONFIRA A MATÉRIA COMPLETA!



TV CASTELOJailson Lima