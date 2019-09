Nova polêmica envolvendo o HNL reflete a realidade da saúde no município

Não é nenhuma novidade a situação lamentável que vive o Hospital Nilo Lima, na cidade de Castelo do Piaui. Além de corriqueiras reclamações como a falta de produtos básicos e polêmicas envolvendo os repasses atrasados de responsabilidade da SESAPI (Secretaria de Estado da Saude do Piaui), a infraestrutura também têm causado bastante mal-estar.

Nas vésperas de receber a Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Piauí, internautas enviaram à equipe do Portal O Dia fotos que mostram gatos circulando livremente pelos corredores da instituição, um dos animais inclusive foi flagrado deitando no leito que é usada por pacientes. O leitor que preferiu não se identificar, afirmou categoricamente que hoje esse é um dos principais gargalos do município. E que "governo estadual e municipal ignoram prioridades".

A vistoria na instituição está agendada para hoje (11) às 09h da manhã. A Comissão de Saúde da ALEPI, presidida pela Deputada Estadual Teresa Britto (PV), também conta com os parlamentares Gustavo Neiva (PSB) e Lucy Soares (Progressistas).

Jailson Lima