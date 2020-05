No mês de abril prefeito Magno recebeu R$ 1,3 milhão em emendas

A Prefeitura de Castelo do Piauí recebeu R$ 1.350.000,00 (Um milhão e trezentos cinquenta mil reais) em emenda no mês de abril, conforme pesquisa realizada no site do Fundo Nacional de Saúde (FNS). O montante deverá ser utilizado pela Sec. Municipal de Saúde. Só o senador Elmano Ferrer (PODEMOS) destinou R$ 450.000,00. A quantia foi creditada em 28/04/2020, junto a mais uma emenda no valor de R$ 150.000,00 da Deputada Federal Margarete Coelho (Progressistas). Antes disso, em 09/04, mais três deputados federais direcionaram valores que somados contabilizam R$ 750.000,00. Os recursos destinados poderão ser utilizados em assistência básica à saúde ou em ações de média/alta complexidades.

Ainda no mês de abril o município recebeu o montante equivalente a R$ 331.268,90 (trezentos e trinta e um mil e duzentos sessenta oito reais e noventa centavos) para custear ações no enfrentamento da Covid-19.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) disponibilizou, no último dia 27/04, a ferramenta “Painel Covid-19 Piauí”, que permite o acompanhamento, de forma rápida e simplificada, dos recursos que vêm sendo recebidos e utilizados pelo Estado e pelos municípios piauienses no combate à pandemia. Até o momento Castelo do Piauí não disponibilizou informações referente às principais despesas contratadas, valores totais de contratos, objetos das despesas, empresas contratadas, entre outras informações de interesse público na plataforma.

PAINEL COVID-19 PIAUÍ







Com informações do FNS e TCE/PIJailson Lima