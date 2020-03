Moradores denunciam precariedade de estradas vicinais em Castelo

Se agrava a situação das estradas vicinais de Castelo do Piauí com a chegada do intenso período chuvoso. Este é um velho problema que afeta as comunidades rurais da cidade e que o poder executivo não tem tomado a devida providencia, o que resulta em diversos transtornos para a população. A estrada que liga a comunidade São Boa Ventura à cidade de Castelo tem aproximadamente 25Km à 30Km de extensão. Segundo o morador Francisco Ribeiro há cerca de dois anos ela não recebe uma manutenção: “A estrada tem trazido muita dor de cabeça e riscos para todos nós moradores da localidade. No ano de 2018 houve uma pequena raspagem, e de lá pra cá não fizeram absolutamente nada”, disse Francisco Ribeiro indignado com a situação.





Retornamos até às localidades Barreiras e Cajazeiras, ambas também na zona rural de Castelo do Piauí, onde em setembro do ano passado mostramos que os moradores tiveram que se organizar por conta própria e reformar a estrada que dá acesso as comunidades, e a situação é a mesma; a medida paliativa realizada pela população já não surte efeito e as dificuldades no tráfego são constantes.

As estradas vicinais são de responsabilidade da prefeitura e deveriam propiciar melhores condições para assegurar o livre deslocamento da população rural, entre diversas atividades sócio-econômicas da cidade. Mas infelizmente é lamentável o estado em que se encontram as estradas e pontes vicinais.

Jailson Lima