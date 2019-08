Lideranças sinalizam apoio à pré-candidatura de Osmano Moura

Em clima de muita articulação e diálogo o empresário Osmano Moura, pré-candidato a prefeito pelo PSB, participou de várias reuniões onde recebeu o apoio de inúmeras lideranças em Castelo do Piauí nas ultimas semanas. Osmano explicou que esses eventos fazem parte de um trabalho para unir os diversos segmento da sociedade em torno de um projeto para a cidade.

Entre outras lideranças, o pré-candidato esteve no último sábado reunido com o ex-prefeito Dr. Zé Maia, o empresário e também ex-gestor do município Wilmar Cardoso e o Deputado Federal do PSD Júlio César, além dos Vereadores Raimundinho Mineiro (PSB) e Adalberto Neirane (PSDB). Ele nos contou que entende ser muito importante essa união, principalmente na busca de realizar projetos que realmente alcancem o desenvolvimento. "Com a cabeça tranquila e focado na chance de construirmos juntos uma cidade e um futuro melhor para os Castelense, sob um ponto de vista ético, técnico e responsável, agradeço de coração os inúmeros abraços, apertos de mão e declarações de apoio já recebidos no início dessa caminhada. Seguimos firme rumo ao futuro promissor que nossa gente tanto necessita e sem sombra de dúvidas merece", disse o empresário à equipe do Portal O Dia.

(Osmano Moura e Ver. Neirane em reunião com JR, Fátima Maia e família)





(Osmano Moura com o Dep. Estadual Marden Menezes, Lalá Cardoso, Douglas Soares, Arnaldo Soares e demais lideranças locais)





(Osmano Moura recebendo o apoio do Suplente de Vereador João Pedro Cardoso)





(Osmano Moura recebendo apoio da Suplente de Vereadora Ana Félix)





(Reunião com o Dep. Estadual Wilson Brandão)

Aos 49 anos de idade, 22 deles dedicados à sua empresa que atua na área de construção civil na cidade de São Paulo, Osmano decidiu ingressar na vida pública com o objetivo de proporcionar dias melhores para o povo da sua terra. Ainda em conversa com a nossa equipe, salientou também que as discussões que serão levantadas terão como principais pautas o controle das contas públicas, promover o bem-estar social e fomentar a economia da cidade de forma técnica e competente gerando renda no município, para os munícipes.

O PSB municipal esteve com o atual prefeito até 2018, em abril do corrente ano o Vereador Raimundinho Mineiro, que era responsável pela Secretaria de Obras, pediu exoneração e consequentemente rompeu laços políticos com Magno Soares (PT). Segundo o próprio edil, um dos principais motivos do rompimento teria sido o fato da gestão não oferecer as condições necessárias para desempenhar o trabalho de acordo com a demanda que o município necessitava, colocando em cheque seu compromisso e sua seriedade à frente do cargo. Desde então diversas lideranças do partido seguiram no rumo oposicionista. Uma idéia que começou pequena e até mesmo desacreditada por muitos políticos da base situacionista, hoje é realidade, causando inclusive desconforto em quem governo como se estivesse reinando na Monarquia Britânica.



Jailson Lima