Inicia revitalização da avenida Antonino Freire em Castelo do Piauí

Iniciou nesta segunda-feira (25) a revitalização da avenida Antonino Freire. A obra é uma realização do Governo do Estado, através do PRO PIAUÍ (Programa de Desenvolvimento Social e Econômico do Estado do Piauí), em parceira com a Prefeitura de Castelo do Piauí.



O prefeito Magno Soares falou sobre a importância da parceria com o Governo do Estado. "É um dia de muita felicidade para todos os castelenses. No mês de aniversário do nosso município, o governador Wellington Dias presenteia a população com essa importante obra. O asfalto desta avenida é muito antigo e estava precisando de uma nova malha asfáltica. Agradeço ao nosso governador e ao coordenador do PRO PIAUÍ, Rafael Fonteles. Continuaremos trabalhando em prol do desenvolvimento do município e por uma melhor qualidade de vida para o nosso povo", disse o gestor.

O secretário de Infraestrutura, Marcos Germano, também esteve presente acompanhando o início da obra. "As máquinas já iniciaram os trabalhos para a implantação da nova malha asfáltica na via. É uma obra muito importante e que vai melhorar muito a mobilidade urbana de nossa cidade", disse.

O asfaltamento será implantado no trecho que correspondente a entrada da cidade, em frente a liquigás, e vai até as proximidades da Agência dos Correios, no centro da cidade.

