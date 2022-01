Hospital Nilo Lima retoma serviços de mamografia em Castelo do Piauí.

A Prefeitura de Castelo do Piauí, através da Secretaria Municipal de Saúde, retomou na manhã desta sexta-feira (21) os serviços de mamografia no Hospital Nilo Lima.



Foto: Romário Mota.

O prefeito Magno Soares esteve presente e falou sobre o retorno do serviço de saúde. “É um momento muito importante para a saúde municipal. É um serviço de extrema importância que volta a ser disponibilizado para as mulheres que, anteriormente, precisavam se deslocar para outras cidades em busca do exame. O nosso compromisso é trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida da nossa população", disse o gestor.

Foto: Romário Mota.



O diretor Hospital, Rossi Melo agradeceu ao prefeito pelo apoio. "Só temos a agradecer ao prefeito Magno pela atenção com a nossa saúde, assim como a secretária de saúde, Toinha. Estamos todos comprometidos em cuidar da nossa gente", destacou o diretor.

A secretária de saúde, Antônia Soares, destacou a importância da prevenção. “O mamógrafo irá contribuir na prevenção e diagnóstico do câncer de mama, pois antes tínhamos um baixo índice de mulheres que realizavam o exame. Estamos sempre buscando ofertar mais serviços de saúde para os castelenses”, disse a secretária.

Foto: Romário Mota.



Os exames serão realizados as quartas e quintas, com agendamento prévio feito pelos agentes de saúde da família.

Também participaram da solenidade secretários municipais e vereadores.

