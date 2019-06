Gestor atribui problemas da cidade à crise econômica, números deixam dúvidas

Mesmo em meio à tão usada crise política e econômica que o país atravessa nos últimos anos, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Merca­dorias e Serviços), FPM (Fundo de Parti­cipação dos Municípios), e o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), as principais receitas do município, apresentaram crescimento significativo entre 2017 e 2018. Quando avaliadas as três fontes de recursos destinados ao município, ainda de acordo com os números do Portal da Transparência, tem o aumento de impressionantes R$ 4.869.700,71 de um ano para o outro, conforme tabela abaixo.







Ano 2017 Ano 2018 Janeiro R$ 2.132.724,15 R$ 2.543.463,68 Fevereiro R$ 3.301.697,61 R$ 3.850.549,82 Março R$ 2.037.982,61 R$ 2.418.649,83 Abril R$ 2.208.279,02 R$ 2.251.790,38 Maio R$ 2.525.285,84 R$ 3.294.662,59 Junho R$ 2.297.552,05 R$ 2.786.857,24 Julho R$ 2.434.654,92 R$ 2.804.933,85 Agosto R$ 2.135.108,41 R$ 2.479.832,68 Setembro R$ 2.192.078,10 R$ 2.104.256,85 Outubro R$ 2.049.598,48 R$ 2.343.764,68 Novembro R$ 1.948.341,81 R$ 2.868.491,34 Dezembro R$ 3.387.979,79 R$ 3.773.730,56 Total R$ 28.651.282,79 R$ 33.520.983,50





De acordo com o Portal da Transparência, do Governo Federal, o município de Castelo vem registrando um aumento no valor dos repasses e a tendência segue durante o ano de 2019. No acumulado até o mês de maio, já houve um acréscimo de R$ 908.747,60 em comparação com o mesmo período em 2018. Só de FPM houve um aumento no montante de R$ 588.234,35. O FUNDEB subiu R$ 200.848,20 e o ICMS teve o acréscimo de R$ 119.665,05.



Os dados comprovam que o curso financeiro da prefeitura têm sido positivo nestes 02 últimos anos. O prefeito recebeu o município com mais de R$ 3 milhões em caixa do seu antecessor, Dr. Zé Maia, como comprovado no documento exposto abaixo assinado pelo gestor e alguns membros de sua equipe. Castelo foi uma das poucas cidades do Piauí que iniciou 2017 em uma situação financeira invejável. Há quem diga que o deslocamento de recursos públicos para sustentar apoio político e midiático, e o inchaço na lista de comissionados tem sido cada vez mais prejudicial aos interesses da população. Graves problemas em serviços essenciais como saúde, transporte escolar e infraestrutura podem ser frutos da inexperiência e incompetência do alcaide castelense.

Jailson Lima