Fotos mostram máquina da prefeitura trabalhando em propriedade particular

A equipe do Portal O Dia recebeu fotos denunciando que uma Trator Enchedeira do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí, estaria sendo utilizado na execução de serviços em um terreno particular do município. Nas imagens é possível ver a máquina trabalhando em pleno vapor no terreno de um morador da cidade, ao invés de estar empenhada na revitalização das estradas na zona rural, por exemplo. As fotos foram feitas na Rua Hermelino Cardoso, Bairro Centro.

Outra questão interessante é que a Sec. de Obras, antes ocupada pelo vereador Raimundinho Mineiro (PSB), encontra-se vazia desde Abril ou pelo menos não se tem conhecimento de nenhuma nomeação, a menos que haja uma portaria retroativa após o fechamento desta matéria.

Diante dos fatos, espera-se que a Câmara de Vereadores acione Ministério Público Estadual (MPE) para investigar o caso. O prefeito, Magno Soares (PT), poderá responder pelo crime de peculato, já que o uso indevido ou desvio dos bens públicos para fins particulares é crime previsto no Código Penal e também na Lei de Improbidade Administrativa.





Outro lado





O Portal O Dia se colocou à inteira disposição para a Prefeitura de Castelo trazer os esclarecimentos sobre este caso. Entramos em contato com o Sec. de Governo, Barbosa Vieira, que nos contou não ter conhecimento sobre o assunto.

Jailson Lima