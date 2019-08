Ficou tudo no palanque? Quadras esportivas em péssimas condições de uso

Piso desgastado, fiação elétrica exposta, portas arrancas e muita sujeira são alguns dos vários problemas encontrados na quadra esportiva do Bairro COHAB, mantida pela prefeitura de Castelo do Piauí. O local que poderia ser aproveitada pela comunidade é o verdadeiro retrato da ineficiência do executivo municipal. Os moradores da região já perderam a conta de quanto tempo faz que a quadra de esportes está abandonada. Falta de dinheiro? De interesse? Ficam muitas indagações diante da situação.

Toda a cidade de Castelo, pelo que consta, tem sofrido com a falta de atenção ao esporte. O ginásio poliesportivo, localizado no centro da cidade, encontra-se com a estrutura igualmente abandonada. Os moradores denunciam que nos arredores do prédio a iluminação é mínima, causando a sensação de insegurança. Nas redes sociais diversas pessoas comentam que ao procurar o poder público as respostas são sempre as mesmas: "Que a gestão em breve irá realizar as reformas", mas nunca informam uma data concreta para manutenção dos prédios.

OUTRO LADO

Entramos em contato com o Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Anderson Lima, e ele nos disse que ainda não existe nenhuma reforma programada. No final de 2016 o teto do ginásio poliesportivo foi reformado. Mas apenas o teto, nada no que tange a instalação elétrica, hidráulica ou na alvenaria. Anderson falou inclusive que em 2017 foi dado entrada em uma reforma para o estádio Portelão, mas por questões burocráticas até agora não obtiveram êxito.

Jailson Lima