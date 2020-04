Empresários recuperam trecho da PI 115 por conta própria

Empresários de Castelo e Juazeiro do Piauí se uniram para recuperar trecho da PI 115 abandonado pelo poder publico. O trabalho consistiu em tapar buracos da rodovia que liga os municípios de Castelo do Piauí, Juazeiro e Campo Maior. De acordo com os usuários os buracos estavam quase inviabilizando o tráfego de veículos. A via é o principal corredor de acesso entre as cidades à capital Teresina.

Em março do ano corrente o governador Wellington Dias assinou a autorização para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER) tomar as medidas necessárias para elaboração de projeto, orçamentação e processo licitatório para a execução dos serviços de restauração da PI-115 com recapeamento da rodovia em concreto asfalto usinado quente (CBUQ) em subtrechos com extensão total de 95km. Hoje, quase 02 meses depois, a situação continuava a mesma.

Jailson Lima