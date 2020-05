Em meio à pandemia, Magno vai gastar meio milhão com material gráfico

O prefeito José Magno Soares, do município de Castelo do Piauí, publicou no Diário Oficial dos Municípios do dia 09 de abril extrato de contrato no valor de R$ 520 mil contratando empresa para prestar serviço de confecção de material gráfico para atender as necessidades da prefeitura. O contrato foi firmado no dia 04 de abril com a empresa J G de Sousa Gráfica e Editora-ME e terá vigência de 12 meses.

Nesse momento de pandemia que passa o país e o estado, seria mais prudente o gestor utilizar os recursos públicos no combate ao covid-19. Na cidade de Castelo foram diagnosticadas 4 pessoas com a doença.

É sem sentido José Magno pretender gastar mais de meio milhão de reais com material gráfico se todos os serviços públicos estão parados, excetuando-se os órgãos de saúde.

O município de Castelo vai receber do governo federal R$ 1.916.377,71 (um milhão e novecentos e dezesseis reais e trezentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) de recursos para combater o novo coronavírus.

Portal ViagoraJailson Lima