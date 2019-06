Pleito de 2020 já mobiliza lideranças em Castelo

A disputa pela prefeitura, que só acontece em 2020, já iniciou em Castelo do Piauí e movimenta lideranças na composição de estruturas e nomes viáveis para as urnas. Quem hoje está à frente do executivo municipal é o petista Magno Soares, que enfrentou o candidato do PSD Marcello Maia em 2016.

Uma dos personagens dessa prévia eleitoral é o empresário Osmano Moura, amigo e grande incentivador político do vereador e ex-secretário de infraestrutura Raimundinho Mineiro (PSB). Em áudios que circulam nas redes sociais o vereador do PSB não confirma tampouco nega a possibilidade de Osmano concorrer integrando a chapa oposicionista.

De acordo com Raimundinho, ano passado o vereador Rossi Melo (PR) e o líder político Marcone Belé convidaram Osmano para uma reunião com os ex-prefeitos Dr. Zé Maia (PSD) e Wilmar Cardoso (PTB), além de outros edis e lideranças que compõem o bloco de oposição no município. Ainda segundo ele, ali "despertou uma candidatura" e o empresário da OMS teria colocado seu nome a disposição do grupo. "Osmano estará candidato se for com o apoio de todos do grupo. Não é uma imposição, ou até mesmo um sonho pessoal de se candidatar a qualquer custo", explicou o parlamentar.

Jailson Lima