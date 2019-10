Crianças são flagradas empurrando transporte escolar em Castelo do Piauí

Circula nos grupos de Whatsapp e em outras redes sociais um vídeo onde crianças e adolescentes aparecem empurrando uma Van, aparentemente com problemas mecânicos, na zona rural da cidade de Castelo do Piauí. Segundo informações, as crianças empurraram o veículo no momento em que iriam à escola.





De acordo com informações, o veículo faz parte da frota contratada que presta serviços para a Secretaria Municipal de Educação, e transporta crianças da Localidade Morro Alegre. Uma mãe que preferiu não se identificar contou já ter inclusive procurado a secretaria de educação do município para relatar o caso, mas que não foi atendida. "Não é a primeira e nem a segunda vez que isso acontece. A Van não tem a mínima segurança para transportar os alunos, pois está em péssimas condições. A porta inclusive não trava mais, é um risco muito grande ocorrer um acidente grave", disse.





Essa é a triste situação de mais uma historia de descaso no desastroso mandato do Prefeito Magno Soares (PT), onde o povo é a principal vítima.

Jailson Lima