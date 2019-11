CPI's e denúncias ao MP marcam 3º ano de mandato petista

Pelo que estamos vendo, é provável que o mandato petista seja pior do que muitos imaginavam. Já é, seguramente, o pior de todos no que tanje a saúde pública e assistência social. Esta semana foi criada a segunda CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar possíveis irregularidades na gestão do prefeito Magno Soares (PT).

O alvo da investigação agora são as questões ligadas à implementação do chamado “Programa do Leite” que distribuía o alimento para cerca de 40 pessoas cadastradas através da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social). De acordo com a Câmara, trata-se de um projeto fantasma pois não passou por votação daquela casa, além da falta de licitação e dotação orçamentária, dentre outras inúmeras irregularidades que caracterizariam Improbidade Administrativa que é o ato ilegal praticado no âmbito da Administração Pública, quando um agente público age de forma desonesta e desleal no cumprimento das suas funções públicas.

Além dessa comissão criada pela Câmara, o prefeito Magno também está sendo investigado pelo Ministério Público, que instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades em seu mandato.

Pela quantidade de denúncias, ao final desse governo, veremos uma cidade empobrecida e ainda mais deprimida. Passado estes três anos seria uma deselegância desnecessária dizer "eu avisei", mas estamos aqui para lembrar a você, que ficou a eleição de 2016 inteira dizendo que "se não der certo, a gente tira ele", que cumpra sua promessa - pois é quase certo que terão que "tirar".

Jailson Lima