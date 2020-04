Covid-19: Castelo já recebeu quase R$ 350 mil para ações de prevenção

Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí já recebeu o montante equivalente a R$ 331.268,90 (trezentos e trinta e um mil e duzentos sessenta oito reais e noventa centavos) para custear ações no enfrentamento do novo coronavírus, a Covid-19. A Medida Provisória 938/20 determina que a União vai usar até R$ 16 bilhões para complementar eventual queda de repasse dos fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM) entre os meses de março a junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019.

A somatória dos repasses do Governo Federal destinados ao Fundo Municipal de Saúde superou a cifra dos R$ 2 milhões este mês. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Jailson Lima