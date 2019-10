Com quase R$ 1 milhão arrecardado, iluminação pública é precária

Não é nenhuma novidade que desenvolver serviços básicos com excelência não tem sido uma das prioridades da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí. Pelo menos é o que têm expressado os Castelenses nas redes sociais, que reclamam diariamente da falta de prestação de serviços essenciais. Os munícipes tem reclamado constantemente do péssimo serviço de iluminação pública fornecido no atual mandato do Prefeito Magno Soares (PT). De acordo com a situação relatada por alguns moradores, é solicitado uma simples troca de lâmpada em um poste e os responsáveis levam semanas ou até meses para sanar o problema.

Já é sabido de todos, mas não custa nada lembrar que a Prefeitura dispõe de verba para ser destinada especificamente para este setor. O dinheiro é proveniente do acúmulo de taxa paga mensalmente pelo cidadão junto aos tributos da conta de energia elétrica. Só nos anos de 2017 e 2018, Castelo arrecadou R$ 845.886,45 (informações disponíveis no Portal da Transparência). Os dados referentes ao ano vigente ainda não foram atualizados.

Nossa equipe conversou com o Vereador do PSB, Raimundinho Mineiro, que afirmou categoricamente que "as dispesas com iluminação pública, incluindo combustível, funcionários, aluguel de veículo e equipamentos como lâmpada e relé fotoelétrico não chegam à R$ 170.000,00 anualmente. E são arrecardados em torno de R$ 420.000,00 ao ano". O que torna o descaso vivenciado na cidade por esse setor injustificável.

Jailson Lima