Com a aprovação do PLP 39/2020 Castelo deve receber R$ 1,9 milhão

A Prefeitura de Castelo do Piauí deverá receber R$ 1.916.377,71 para combater a Covid-19. O plenário do Senado Federal aprovou na última quarta-feira (06) por unanimidade, durante sessão remota, o novo texto para o Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2020, que cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus que presta auxílio financeiro de até R$ 125 bilhões a estados e municípios. A ação tem como objetivo amparar os entes federativos no combate à pandemia. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas. O projeto segue agora para sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro.

O município já recebeu R$ 1.350.000,00 em emendas e o montante equivalente a R$ 331.268,90 para custear ações no enfrentamento do novo coronavírus. De acordo com o último boletim divulgado oficialmente pela Secretaria Municipal de Saúde, o município possue 04 casos confirmados, 03 deles recuperados. O número de notificados permanece em 18.





Veja na tabela abaixo quanto deve ser destinado a cada município Piauiense.





Acauã - R$ 688.558,52

Agricolândia - R$ 499.506,24

Água Branca - R$ 1.692.333,76

Alagoinha do Piauí - R$ 743.670,41

Alegrete do Piauí - R$ 477.733,64

Alto Longá - R$ 1.390.336,11

Altos - R$ 3.938.896,86

Alvorada do Gurguéia - R$ 526.721,99

Amarante - R$ 1.710.509,99

Angical do Piauí - R$ 659.787,58

Anísio de Abreu - R$ 960.327,24

Antônio Almeida - R$ 307.537,99

Aroazes - R$ 567.156,82

Aroeiras do Itaim - R$ 247.954,94

Arraial - R$ 459.460,21

Assunção do Piauí - R$ 762.624,24

Avelino Lopes - R$ 1.097.280,79

Baixa Grande do Ribeiro - R$ 1.126.148,92

Barra D'Alcântara - R$ 384.033,70

Barras - R$ 4.574.773,46

Barreiras do Piauí - R$ 325.422,63

Barro Duro - R$ 683.504,16

Batalha - R$ 2.610.476,58

Bela Vista do Piauí - R$ 390.254,44

Belém do Piauí - R$ 346.612,04

Beneditinos - R$ 1.017.383,12

Bertolínia - R$ 534.692,32

Betânia do Piauí - R$ 603.120,50

Boa Hora - R$ 659.107,19

Bocaina - R$ 437.396,01

Bom Jesus - R$ 2.447.376,47

Bom Princípio do Piauí - R$ 547.231,01

Bonfim do Piauí - R$ 551.118,97

Boqueirão do Piauí - R$ 622.754,72

Brasileira - R$ 809.571,41

Brejo do Piauí - R$ 376.646,56

Buriti dos Lopes - R$ 1.922.695,66

Buriti dos Montes - R$ 801.309,49

Cabeceiras do Piauí - R$ 1.028.949,81

Cajazeiras do Piauí - R$ 345.931,64

Cajueiro da Praia - R$ 742.795,62

Caldeirão Grande do Piauí - R$ 561.422,08

Campinas do Piauí - R$ 545.578,62

Campo Alegre do Fidalgo - R$ 490.369,53

Campo Grande do Piauí - R$ 577.654,33

Campo Largo do Piauí - R$ 707.512,34

Campo Maior - R$ 4.552.126,06

Canavieira - R$ 383.936,50

Canto do Buriti - R$ 2.059.357,61

Capitão de Campos - R$ 1.109.722,27

Capitão Gervásio Oliveira - R$ 398.516,36

Caracol - R$ 1.061.025,52

Caraúbas do Piauí - R$ 570.364,40

Caridade do Piauí - R$ 492.507,91

Castelo do Piauí - R$ 1.916.377,71

Caxingó - R$ 527.207,99

Cocal - R$ 2.700.871,75

Cocal de Telha - R$ 475.400,86

Cocal dos Alves - R$ 598.066,14

Coivaras - R$ 390.740,43

Colônia do Gurguéia - R$ 630.239,05

Colônia do Piauí - R$ 744.156,41

Conceição do Canindé - R$ 466.847,34

Coronel José Dias - R$ 455.086,25

Corrente - R$ 2.589.773,17

Cristalândia do Piauí - R$ 806.169,44

Cristino Castro - R$ 1.013.106,36

Curimatá - R$ 1.106.903,50

Currais - R$ 481.524,41

Curral Novo do Piauí - R$ 519.334,86

Curralinhos - R$ 431.855,66

Demerval Lobão - R$ 1.343.000,15

Dirceu Arcoverde - R$ 681.462,98

Dom Expedito Lopes - R$ 671.062,68

Dom Inocêncio - R$ 928.834,72

Domingos Mourão - R$ 423.302,14

Elesbão Veloso - R$ 1.419.301,45

Eliseu Martins - R$ 477.733,64

Esperantina - R$ 3.862.401,16

Fartura do Piauí - R$ 515.835,69

Flores do Piauí - R$ 433.799,64

Floresta do Piauí - R$ 248.635,33

Floriano - R$ 5.825.628,84

Francinópolis - R$ 519.820,86

Francisco Ayres - R$ 422.621,74

Francisco Macedo - R$ 309.481,98

Francisco Santos - R$ 905.798,53

Fronteiras - R$ 1.129.939,69

Geminiano - R$ 528.957,57

Gilbués - R$ 1.039.058,52

Guadalupe - R$ 1.020.493,49

Guaribas - R$ 443.422,35

Hugo Napoleão - R$ 376.840,96

Ilha Grande - R$ 916.198,84

Inhuma - R$ 1.487.924,02

Ipiranga do Piauí - R$ 953.620,50

Isaías Coelho - R$ 830.955,22

Itainópolis - R$ 1.120.705,77

Itaueira - R$ 1.071.037,03

Jacobina do Piauí - R$ 558.020,11

Jaicós - R$ 1.856.891,86

Jardim do Mulato - R$ 437.784,81

Jatobá do Piauí - R$ 472.873,69

Jerumenha - R$ 432.730,45

João Costa - R$ 292.374,93

Joaquim Pires - R$ 1.395.196,07

Joca Marques - R$ 529.054,77

José de Freitas - R$ 3.810.982,82

Juazeiro do Piauí - R$ 532.456,74

Júlio Borges - R$ 546.939,41

Jurema - R$ 462.959,38

Lagoa Alegre - R$ 830.274,82

Lagoa do Barro do Piauí - R$ 452.461,87

Lagoa do Piauí - R$ 395.017,20

Lagoa do Sítio - R$ 503.199,81

Lagoinha do Piauí - R$ 276.531,48

Landri Sales - R$ 514.669,30

Luís Correia - R$ 2.946.202,32

Luzilândia - R$ 2.477.216,60

Madeiro - R$ 807.724,63

Manoel Emídio - R$ 519.918,06

Marcolândia - R$ 825.414,87

Marcos Parente - R$ 442.158,77

Massapê do Piauí - R$ 626.059,49

Matias Olímpio - R$ 1.062.969,50

Miguel Alves - R$ 3.281.442,06

Miguel Leão - R$ 121.110,09

Milton Brandão - R$ 642.777,73

Monsenhor Gil - R$ 1.026.811,43

Monsenhor Hipólito - R$ 753.195,93

Monte Alegre do Piauí - R$ 1.031.574,19

Morro Cabeça no Tempo - R$ 440.506,38

Morro do Chapéu do Piauí - R$ 660.565,17

Murici dos Portelas - R$ 890.246,68

Nazaré do Piauí - R$ 713.344,29

Nazária - R$ 832.996,40

Nossa Senhora de Nazaré - R$ 473.359,68

Nossa Senhora dos Remédios - R$ 844.854,69

Nova Santa Rita - R$ 425.148,92

Novo Oriente do Piauí - R$ 638.112,18

Novo Santo Antônio - R$ 290.722,55

Oeiras - R$ 3.599.185,96

Olho D'Água do Piauí - R$ 239.012,62

Padre Marcos - R$ 667.563,51

Paes Landim - R$ 401.335,14

Pajeú do Piauí - R$ 329.407,79

Palmeira do Piauí - R$ 490.175,13

Palmeirais - R$ 1.413.177,90

Paquetá - R$ 383.450,50

Parnaguá - R$ 1.048.875,63

Parnaíba - R$ 14.879.045,83

Passagem Franca do Piauí - R$ 419.219,77

Patos do Piauí - R$ 621.296,73

Pau D'Arco do Piauí - R$ 393.170,41

Paulistana - R$ 1.994.817,40

Pavussu - R$ 357.401,14

Pedro II - R$ 3.765.688,04

Pedro Laurentino - R$ 246.496,95

Picos - R$ 7.603.109,02

Pimenteiras - R$ 1.178.733,64

Pio IX - R$ 1.790.893,66

Piracuruca - R$ 2.798.459,66

Piripiri - R$ 6.195.665,86

Porto - R$ 1.221.598,45

Porto Alegre do Piauí - R$ 263.409,60

Prata do Piauí - R$ 306.274,41

Queimada Nova - R$ 874.014,42

Redenção do Gurguéia - R$ 853.213,81

Regeneração - R$ 1.747.445,65

Riacho Frio - R$ 419.122,58

Ribeira do Piauí - R$ 435.160,43

Ribeiro Gonçalves - R$ 713.538,69

Rio Grande do Piauí - R$ 625.184,70

Santa Cruz do Piauí - R$ 606.522,47

Santa Cruz dos Milagres - R$ 390.643,24

Santa Filomena - R$ 607.786,05

Santa Luz - R$ 569.586,80

Santa Rosa do Piauí - R$ 510.975,74

Santana do Piauí - R$ 450.420,69

Santo Antônio de Lisboa - R$ 623.532,31

Santo Inácio do Piauí - R$ 369.162,23

São Braz do Piauí - R$ 432.341,65

São Félix do Piauí - R$ 285.959,79

São Gonçalo do Piauí - R$ 487.453,55

São João da Canabrava - R$ 447.893,51

São João da Fronteira - R$ 587.277,04

São João da Serra - R$ 596.705,36

São João da Varjota - R$ 470.443,71

São João do Arraial - R$ 776.523,71

São João do Piauí - R$ 2.002.398,93

São José do Divino - R$ 519.626,46

São José do Peixe - R$ 364.010,68

São José do Piauí - R$ 651.720,05

São Julião - R$ 618.477,96

São Lourenço do Piauí - R$ 444.491,54

São Luís do Piauí - R$ 256.994,45

São Miguel do Fidalgo - R$ 295.388,10

São Miguel do Tapuio - R$ 1.716.730,73

São Pedro do Piauí - R$ 1.389.072,52

Sebastião Leal - R$ 417.372,99

Sigefredo Pacheco - R$ 975.976,29

Jailson Lima