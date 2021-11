Castelo do Piauí realiza o lançamento do programa PRO Alfabetização

A Prefeitura de Castelo do Piauí, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta sexta-feira (5) a solenidade de lançamento e primeira formação do programa PRO Alfabetização na Idade Certa.

O PRO Alfabetização é uma iniciativa do Governo do Piauí que visa implementar, em regime de colaboração com os municípios, uma política de Estado para a alfabetização na idade certa. O programa tem como objetivo a melhoria na qualidade de ensino e os resultados da aprendizagem de crianças de até 7 anos de idade matriculadas na rede municipal de ensino.

“Castelo do Piauí conta com excelentes professores alfabetizadores e, agora, com este suporte estadual. Acreditamos que avançaremos ainda mais porque o investimento está sendo feito na qualidade do ensino, através da oferta de formação continuada para professores alfabetizadores, material didático e no monitoramento dos dados de alfabetização. Desejamos sucesso nos trabalhos e que o programa ora apresentado, aliado ao processo reflexivo (partilhado e colaborativo) das ações cotidianas, possa apoiar a contínua construção de um trabalho que assegure a alfabetização das crianças na idade certa”, destaca a secretária Idala Moreira.

Participaram do evento o prefeito Magno Soares, a secretária de Educação, Idala Moreira, a vereadora Nina Silva, gestores(as) escolares, coordenadores(as) pedagógicos e professores do ciclo de alfabetização (1º e 2º ano).

