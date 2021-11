Castelo do Piauí já vacinou 92% da população com a primeira dose da vacina

A Prefeitura de Castelo do Piauí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já aplicou 27.073 doses das vacinas contra a Covid-19.



De acordo com o vacinômetro divulgado nesta quarta-feira (17), 13.189 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (92%), 10.826 com a segunda dose (75,4%), 1.209 receberam doses de reforço (30,5%) e 1.838 doses foram aplicadas em adolescentes de 12 a 17 anos (93,72%).

A Secretaria de Saúde continua a vacinação e alerta para que todos fiquem atentos ao calendário de vacinação e ao prazo da segunda dose.





