Castelo do Piauí ganha equipamentos para atendimentos do serviço de ginecologia

Nesta terça-feira (26) foi realizada a implantação do protocolo do serviço de ginecologia em Castelo do Piauí. Estiveram presentes as equipes de saúde da família (médico, enfermeiro e técnico de enfermagem), equipe de coordenadores e a secretária de saúde, Toinha Sousa. A ação faz parte da programação da campanha Outubro Rosa.

O serviço contará com um consultório com todos os equipamentos necessários para o atendimento completo de ginecologia.

Foi realizada também uma roda de conversa com mulheres para uma escuta de suas demandas na assistência em ginecologia, onde tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com a ginecologista Dra. Daniely Borba. Participaram cerca de 30 mulheres.

A primeira dama, Socorrinha Azevedo, representou o prefeito Magno Soares. Em sua fala, destacou a preocupação do prefeito com a assistência às mulheres castelenses, que representam mais de 50% da população. Por isso a decisão de implantar tão importante serviço.

Também será reativado o serviço de mamografia no Hospital Local Nilo Lima, para que as mulheres possam garantir no próprio município a realização do exame.

