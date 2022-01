Castelo do Piauí anuncia volta às aulas 100% presenciais para segunda (31)

As aulas da rede municipal de Educação de Castelo do Piauí, no Norte do Estado, retornam 100% presenciais para o período letivo de 2022, anunciou o prefeito Magno Soares (PT) em entrevista ao O DIA nesta quarta-feira (26). Após dois anos afastados das salas de aula por conta da pandemia da Covid-19, alunos e professores do município voltam às escolas nesta segunda-feira (31).

O gestor defendeu o retorno das aulas presenciais ao comentar que mais de 70% da população da cidade já está vacinada com as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19 e o avanço da vacinação das crianças. Magno explicou as escolas estão organizadas para o cumprimento das medidas sanitárias.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Já preparamos nossas escolas com equipamentos novos, com reforma, estão todas adequadas e com os profissionais treinados para essa modalidade. O que queremos garantir aos pais e a nossos alunos que estamos orientados pela Saúde para respeitar os protocolos com a Educação”, disse.

O prefeito afirmou que o retorno é necessário devido o longo período que os alunos estiveram fora das escolas e os prejuízos causados na alfabetização, mesmo com o ensino remoto. Ele declarou que o município prepara aulas de reforço e escolas de tempo integral para amenizar o atraso no ensino provocado pela pandemia

“Temos que voltar às aulas presencias recuperar o que foi perdido nesses últimos dois anos na alfabetização, principalmente. Vamos estender o reforço. Além das aulas normais, além das escolas de tempo integral que estamos implantando, vamos implantar reforço”, explicou Magno.

