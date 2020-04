Castelenses dormem na fila da lotérica para sacar auxílio emergencial

Moradores de Castelo do Piauí flagraram neste domingo (19) uma fila 'gigante' sendo formada nas mediação da casa lotérica do município. O estabelecimento fica na área central. No primeiro registro, ainda no início da tarde, a fila começa a se formar. Já no vídeo, é possível ver marcações no asfalto, possivelmente indicando o local exato de cada pessoa na "fila", e também moradores próximos uns dos outros sem o uso da máscara. A situação vai na contramão das medidas de segurança estabelecidas por autoridades sanitárias, que pedem isolamento domiciliar e determina a distância de 1 metro entre as pessoas.





A prefeitura de Castelo do Piauí anunciou na última sexta-feira (18) novas medidas editadas no decreto municipal sobre o distanciamento social no enfrentamento da COVID-19, onde torna obrigatório o uso de máscaras de proteção facial pela população em ambientes públicos. Outra novidade é relacionada aos transportes interestadual e intermunicipal, que além de fornecerem informações à Secretaria Municipal de Saúde, também deverão embarcar e desembarcar passageiros e bagagens na Rodoviária Antônio Luís Cardoso, ficando proibido então a carga e descarga nas demais áreas da zona urbana como acontecia habitualmente.

Coronavírus no Piauí

De acordo com o último balanço da Sesapi, subiu para 158 o número de casos confirmados. Mais dois óbitos foram confirmados no Piauí, entre eles, de uma criança de Pedro II que faleceu no Hospital Infantil em Teresina.

Foto e vídeo recebidos através do WhatsappJailson Lima