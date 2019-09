Cansados de esperar pelo Prefeito, moradores reformam estrada por conta própria

Os moradores das localidades Barreiras e Cajazeiras, ambas zona rural de Castelo do Piauí, tiveram que se juntar para reformar a estrada que dá acesso às comunidades. Segundo esses moradores, a estrada está em péssimas condições há meses, alguns buracos ocupam os dois lados da vicinal, tornando o tráfego de veículos um enorme transtorno além de causar inúmeros prejuízos. “Estamos cansados de ouvir as promessas do prefeito. Resolvemos nós mesmos buscar uma solução, pois somos os principais prejudicados. É muito difícil morar em uma cidade que o prefeito transfere sua responsabilidade para a população. Temos os mesmos direitos que qualquer morador da zona urbana”, reclama.

De acordo com outro morador que integra o grupo que tomou a iniciativa de realizar a reforma, há meses vem solicitando junto à prefeitura de Castelo a manutenção da estrada, alegando as dificuldades no tráfego, mas que todas as solicitações ficaram apenas na promessa.

A Secretaria de Obras, umas das pastas mais importantes da administração pública municipal, encontra-se sem comando há mais de cinco meses. O ex-secretário, Ver. Raimundinho Mineiro (PSB), afirmou ter solicitado exoneração do cargo em Abril porque não lhe foi dado as condições necessárias para desempenhar o trabalho de acordo com a demanda que o município necessitava, recaindo sobre sua pessoa somente a responsabilidade de não cumprir com as obrigações de secretário.

Jailson Lima