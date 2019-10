Base desmoronando? Izanyo Pinheiro pede exoneração do cargo

O Coordenador do CRAS II - Centro de Referência de Assistência Social, Izanyo Pinheiro de Carvalho, decidiu na tarde desta segunda-feira (14) solicitar exoneração do cargo junto à SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social.

A informação partiu do diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro. O ofício foi entregue no prédio da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí. Izanyo, hoje filiado ao PSB, ocupava o cargo desde 14 de Fevereiro de 2017. Na eleição de 2016 foi candidato a vereador pela base que elegeu o atual Prefeito Magno Soares (PT) obtendo exatos 220 votos, que corresponde a 1,84%.

A equipe do Portal O Dia tentou manter contato com o até então Coordenador do CRAS II para saber o motivo da decisão, mas infelizmente não tivemos êxito.

Jailson Lima