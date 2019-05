Atrasos fazem transporte escolar parar atividades na Zona Rural de Castelo

Um prestador de serviço na área do transporte escolar da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí, através da Secretaria de Educação do Município, está parando suas atividades por falta de pagamento dos contratos de locação do veículo.

O motorista alega que está sem receber o valor dos contratos já há três meses. O automóvel transporta estudantes da Localidade Alegre I até o Açude Mão Cortada (zona rural do município) e, de acordo com o pronunciamento que repercutiu na redes sociais, vai deixa dezenas de estudantes sem possibilidade de locomoção até as escolas da rede de ensino do município.

OUTRO LADO





A equipe do Portal O Dia fez contato com o Secretário de Governo do Município, Barbosa Vieira, que informou está trabalhando na tentativa de resolver o mais breve possível esse impasse. Ainda segundo o gestor da pasta, o transporte escolar vem sendo pago em dias, com exceção à alguns que estavam irregulares de acordo com a Lei que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos.

Jailson Lima