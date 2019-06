Ambulância de Castelo está parada em Teresina há mais de 02 meses

Após o Caminhão Caçamba do PAC - 2 (Programa de Aceleração do Crescimento) ter ficado vários meses abandonada no pátio de uma oficina nos fundos de um determinado posto de gasolina na Zona Sudeste de Teresina-PI, agora é a vez de uma ambulância.



Uma ambulância pertencente à Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí encontra-se há mais de dois meses parada em uma oficina mecânica na capital piauiense. Todos os dias esse tipo de transporte é indispensável no município, já que o hospital Nilo Lima resolve pouca coisa. Para um simples procedimento de raio-x, por exemplo, é necessário que a população viaje até cidades vizinhas, pois Castelo não dispõe do equipamento.



A promessa que foi feita a população durante a campanha era que Castelo teria uma saúde que serviria de exemplo para todo o estado, mas estamos vendo que a realidade é bem diferente. Fatos como esse escancaram a falta de compromisso do atual prefeito com a saúde da população e com o bem público.





OUTRO LADO





Através do WhatsApp, o vice-prefeito e diretor do hospital Nilo Lima Daniel Machado nos contou que a ambulância citado na matéria apresentou um problema quando retornava à Castelo do Piauí, mais precisamente na cidade de Altos-PI, e foi rebocada até Teresina onde aguarda a peça que já foi solicitada. Ele ainda disse que hoje o município conta com duas ambulâncias em pleno funcionamento.

Jailson Lima