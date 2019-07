Abertura da 17ª edição da Copa Mangueira

Teve início no último sábado(20/07) a 17ª edição da Copa Mangueira em Castelo do Piauí. Entre os presentes na cerimônia de abertura estavam; o representante do grupo Mangueira Leonardo Cardoso, o Secretário Municipal de Juventude Anderson Lima, os empresários Osmano Moura e Ruben Airas, e o Vereador Raimundinho Mineiro.

Após as solenidades de início do campeonato, a bola rolou no campo do estádio Portelão. As partidas que deram início a primeira rodada tiveram placares movimentados. No jogo de abertura, realizado no sábado (20), as equipes River Playte e SMEC ficaram no empate de 1 a 1, marcou para o River Playte, Renatinho, já Nael empatou para a equipe de São Miguel do Tapuio.

No domingo aconteceu o segundo jogo. O time do Gama venceu a equipe de Sigefredo Pacheco por 2 a 1, com gols de Marcos Vinicius e Sarrá, descontando para Sigefredo, Matheus.

As duas últimas partidas da primeira rodada da competição serão realizadas nos dias 27 e 28 de Julho (sábado e domingo) no estádio Portelão com jogos entre Baixada e Baixa Verde, e finalizando no domingo com Pedreira e Roma.

Jailson Lima