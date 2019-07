17ª edição da Copa Mangueira terá início dia 20 em Castelo

Inicia no próximo dia 20 de julho a 17ª edição da tradicional Copa Mangueira. A partida que vai marcar o início da competição será entre as equipes SMEC de São Miguel do Tapuio e River Playte de Castelo do Piauí, pelo Grupo A, a partir das 15:45h no Estádio Portelão – conforme divulgado pela organização.

Nessa edição, 08 equipes participarão da competição divididos em dois grupos. No Grupo A, estão as equipes River Playte (CDP), Gama (JUA), SMEC (SMT) e Reffesa (CDP). Enquanto no Grupo B, vão jogar os times Baixada (CDP), Pedreira (JUA), Roma (SMT) e Baixa Verde (ASS).

Como forma de incetivo e valorização ao esporte da região, diferente da 16º edição que disponibilizou o total de R$ 10.000,00 aos participantes, a premiação em dinheiro da Copa Mangueira 2019 será no valor de R$ 12.000,00. O campeão levará pra casa R$ 8.000,00 enquanto o vice fica com o montante de R$ 4.000,00. O artilheiro, atleta revelação e o goleiro menos vazado também receberão premiações que ainda serão definidas até o início da competição. Além disso, também serão distribuídos troféus e medalhas.





Os jogos acontecem aos sábados e domingos e a entrada na primeira fase custará o valor simbólico de R$ 3,00.

Jailson Lima