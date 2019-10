04 meses após denúncia vinculada no Portal O Dia, veículo continua abandonado

Desde Junho do corrente ano, data em que o Portal O Dia publicou matéria dando conta de uma ambulância de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí que encontrava-se há mais de dois meses parada em uma oficina mecânica na cidade de Teresina que a população se pergunta de onde está vindo a peça que o vice-prefeito e atual diretor do Hospital Nilo Lima Daniel Machado disse, durante entrevista à uma rádio local ainda naquela data, estar aguardando.

Se passaram quatro (4) meses da publicação e nossa equipe resolveu então retornar ao local e, para surpresa (ou nem tanto assim), o veículo que deveria servir a população e salvar vidas continua apodrecendo em estado de abandono. Aparentemente nenhuma providência foi tomada pela Prefeitura para corrigir o erro e, conseqüentemente, zelar por um bem público.

O Prefeito Magno Soares (PT) e sua equipe, durante a campanha de 2016 mostraram nos palanques muito combustível e vontade de trabalhar, mas parece que depois de eleito abateram o motor e a saúde está literalmente parada na oficina.

Jailson Lima