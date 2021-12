Hospital de Campo Maior: incêndio é controlado e pacientes são transferidos de ala

Atualizada às 09h59min

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas que atingiram o Hospital Regional de Campo Maior nesta manhã. A Polícia Militar se encontra no local fazendo o isolamento da área para que seja realizada a perícia e a identificação das causas do fogo. De acordo com o comandante do BPM do município, major Etevaldo Alves, as chamas se concentraram somente no almoxarifado da unidade.



“A princípio, o que houve foi um curto circuito no ar condicional do almoxarifado, mas as chamas ficaram concentradas. Por precaução, alguns pacientes foram levados para uma ala de enfermaria, mas sem maiores danos humanos. Os prejuízos foram somente estruturais”, relatou o major.

Uma vez controladas as chamas, o Corpo de Bombeiros deve iniciar o resfriamento da parte atingida para evitar novos focos, de modo a começar a perícia.

Iniciada às 008h30min

O Corpo de Bombeiros do Piauí foi acionado no começo da manhã desta quarta-feira (29) para atender a uma ocorrência de incêndio no Hospital Regional de Campo Maior. Segundo testemunhas, as chamas teria começado no almoxarifado da unidade hospitalar. Em conversa com o Portalodia.com, o tenente Valber, dos Bombeiros, explicou que o chamado foi recebido por volta das 8 horas e que ainda não se sabe dizer qual a proporção do fogo e dos estragos.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Populares que passaram pelo local registraram as chamas no Hospital de Campo Maior. No vídeo é possível ver as chamas e a fumaça saindo pelo teto da unidade.









Aguarde mais informações.

