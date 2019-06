Veja a programação cultural desta semana dos Festejos de Santo Antônio

A programação desta semana para os Festejos de Santo Antônio reúne shows nacionais, Festival de Dança, Vaquejada, apresentação de projetos sociais, Corrida de Bicicleta, Campeonato de Jet Ski do Açude Grande, Arena Paredões e muitas outras atrações.

Nesta terça (4), a partir da 21h, no Espaço Cultural, ocorrem apresentações de projetos sociais mantidos pela Prefeitura de Campo Maior. O momento vai mostrar ações municipais que ajudam no desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes. Música, dança e muita cultura vão agradar o público.

O Festival de Dança Urbana promete atrair uma galera que não sabe ficar parada na quarta-feira (05/06). O evento que é uma novidade na programação deste ano acontece às 21h, no Espaço Cultural. O Festival vai contar ainda com o som do Dj Mário Gomes.

A dica para a quinta-feira (06/05) é chegar cedo no Espaço Cultual para garantir um local. A partir das 21h se apresenta Luketta. Logo depois, Tony Guerra e Forró Sacode sobem ao palco com a estourada “Cachaça Amuada”. Já na sexta-feira (07/06), a partir das 21h, se apresenta Forró Absoluthe e atrações locais.

Final de semana

O sábado e o domingo vão ser de intensa movimentação durante o dia em vários pontos da cidade e à noite no Espaço Cultural. O sábado (08/06) começa com café da manhã com os vaqueiros no Salão Paroquial. Logo depois, missa na Catedral de Santo Antônio, cavalgada por ruas e avenidas, Vaquejada no Parque Zé Raimundo e almoço. Às 21h, Banda Beleza Pura e atrações locais animam o público.

No domingo (09/06), às 07h:30, tem a largada da Corrida de Bicicleta. Os competidores vão até a Serra de Santo Antônio e retornam em alta velocidade para a linha de chegada na avenida Santo Antônio. À tarde tem Campeonato de Jet Ski e Arena Paredões na orla do Açude Grande. No Espaço Cultural, a partir das 21h, tem Brasas do Forró, Waldo e Felipe e atrações locais.