Trajeto da procissão de Santo Antônio ganha iluminação de LED

A Prefeitura de Campo Maior, através da CONCIP, concluiu a instalação da iluminação de LED em ruas e avenidas que a grande procissão do mastro de Santo Antônio vai percorrer na próxima sexta-feira (31/05). Este é o primeiro ano que os fiéis vão usufruir das melhorias na iluminação.

A procissão sai do Colégio Patronato Nossa Senhora de Lourdes, percorre a avenida Santo Antônio, rua Siqueira Campa e rua Vicente Pacheco até chegar na Catedral de Santo Antônio. De todo esse trajeto, restava apenas a rua Siqueira Campos receber a iluminação de LED. A CONCIP concluiu os serviços semana passada e fechou todo o caminho que os fiéis vão andar.

O prefeito Professor Ribinha afirmou que a melhoria vai possibilitar maior conforto para quem acompanhar a procissão, bem como para as pessoas que vão utilizar esse mesmo trajeto para ir aos Festejos. Para o gestor, a troca da iluminação antiga pela moderna faz parte do planejamento do município.

“Nosso planejamento é melhorar a vida de cada campomaiorense. Estamos instalando iluminação de LED em toda a cidade e aproveitamos os Festejos de Santo Antônio para iluminar as ruas que a procissão vai passar. É um das maiores movimentos do Nordeste e temos uma atenção especial para quem vai participar”, disse.

Os Festejos

Os Festejos de Santo Antônio têm início na próxima sexta-feira (31/05) e segue até o dia 13 de junho com atividades religiosas, culturais e esportivas. Atrações como Tony Guerra de Forró Sacode, Kátia Cilene, Brasas do Forró, Taty Girl e Janaína Alves estão confirmadas. A programação reserva ainda Campeonato de Jet Ski, Corrida de Bicicleta, Festival de Quadrilha, Festival de Ultraleve e muitas apresentações culturais.