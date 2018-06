Tradicional Cavalgada de Santo Antônio reúne vaqueiros de toda a região

A 30ª Festa do Vaqueiro de Campo Maior, no Festejo de Santo Antônio, movimentou um grande público. A maioria vaqueiros da região, mas também reuniu devotos de Santo Antônio, filhos ilustres campomaiorenses e autoridades. Após a missa, a vaqueirama saiu em cavalgada, conduzindo a imagem do padroeiro até o Parque Malagueta.



No Parque Malagueta, o monsenhor Paulo Mateus abençoou todos os vaqueiros presentes e os convidou para a novena de logo mais a noite.



A Festa do Vaqueiros é a mais tradicional de Santo Antônio. A festa que é padrocinada pela Prefeitura de Campo Maior, começou com um café da manhã, seguindo pela celebração de uma missa solene e encerrando com a cavalgada pelas ruas de Campo Maior.



O prefeito Professor Ribinha, que ajudou a conduzir a imagem de Santo Antônio, disse que ali estava vivendo um dos dias mais completos das festividades de Santo Antônio. “Estamos festejando aqui nosso padroeiro Santo Antônio e homenageando os desbravadores da nossa terra de heróis, os vaqueiros”, destaca o prefeito, que estava acompanhado do deputado Aluísio Martins e do ex-prefeito Paulo Martins.



Ascom