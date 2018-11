Sustentabilidade é tema de Natal em Campo Maior

O Prefeito Professor Ribinha e Secretária de Assistência Social e Geração de Renda, Nilzana Gomes, lançaram oficialmente nesta terça-feira (20) o Natal de Campo Maior que traz como tema Natal Sustentável. O lançamento foi oficializado durante entrevista concedida na Rádio Meio Norte. A ideia é motivar a população a vivenciar o Natal em harmonia com a família e com o meio ambiente.



A Secretária Nilzana explica que a decoração natalina está sendo confeccionadas a partir de materiais recicláveis e reutilizáveis como restos de madeira, garrafas pets, garrafões de água mineral, cabaças, pneus, copos descartáveis; produtos que seriam descartados no meio ambiente, mas que ganharam vida após serem transformados em peças belíssimas capazes de inspirar novos talentos de diferentes púbicos.



A secretária lembra que parte do material foi doado: cerca de 1500 quilos de garrafas PET, 600 garrafões de água mineral, mais mil cabaças, entre outros.



As peças produzidas vão desde a luminária ao trenó do Papai Noel e serão montadas de forma descentralizada em diversos pontos da cidade como na Praça do Contorno, Valdir Forte, Avenida Santo Antônio, Praça Bona Primo e outros pontos.



A iluminação que também será um marco do Natal começa a ser instalada nesta quarta-feira (21). Já os enfeites serão montados no dia 30 de novembro de forma simultânea nos pontos já mencionados. A programação conta ainda com o Concerto Natalino que vai acontecer no dia 21 de dezembro, na Praça Bona Primo.



Outra novidade é o mural “Memorias de Natal”, uma exposição de fotos de famílias campomaiorenses que será instalada em praça pública; para participar as pessoas devem postar em sua página no instagram fotos de comemoração natalina com membros da família e sua decoração de natal usando a hashtag #MemoriasdeNatalCM; a ideia é unir as famílias em clima de harmonia e compartilhar a felicidade de natal.



Além de incentivar a população para a preservação do meio ambiente com a reutilização de produtos que iriam para o lixo, a ideia estimula a criatividade para a produção de peças rentáveis e ainda favorece o município a pontuar para o ICMS Ecológico.



Ascom