Solenidade de entrega de casas do Parque Everest é marcada por muita emoção

A Prefeitura de Campo Maior, através da Secretaria Municipal de Habitação, realizou na última quinta-feira (27/06) a solenidade de entrega das chaves das casas do Parque Everest. Ao todo, 20 famílias tiveram o sonho da casa própria realizado. O momento foi marcado por muita emoção e palavras de agradecimento.

As casas possuem rede de água e esgoto, iluminação e calçamento na porta. O Parque Everest possui ainda praça e uma quadra de esportes. O prefeito Professor Ribinha alertou para a importância de conservar as residências em perfeito estado, da proibição da venda das residências e do esforço que cada morador deve fazer para o bom convívio da vizinhança.

“Todo mundo sonha em ter sua própria casa. Estamos nesse momento realizando um sonho de todas essas pessoas. É um sentimento muito gratificante e que sou muito grato de participar. Essa obra envolveu o esforço de toda nossa competente equipe da habitação, estive em Brasília para viabilizar a conclusão. Foi muito esforço, recompensado com o choro de alegria dessas famílias”, disse o prefeito.

O secretário de Habitação Wilden Brito afirmou que as pessoas beneficiadas são em sua grande maioria da região do Horto Florestal, local que sofre com alagamentos em época de chuva e é considerada área de risco pela Defesa Civil. “É todo um processo que vai habilitando essas pessoas para receber a casa. São vários os requisitos. Estamos felizes de entregar casa para quem realmente precisa de casa”.

Antônia Valdira Alves não conteve a emoção no momento de receber a chave que a levaria para dentro de seu próprio lar. Ela comemora 53 anos de idade no próximo dia 13 de julho e considera a casa o melhor presente que poderia ganhar. “Havia a promessa dessas casas e eu sempre acreditei. Eu disse, não. ‘Eu tenho muita fé em Deus e acredito nas palavras do prefeito’. Eu vou fazer 53 anos lá na minha casa”, disse acompanhada de lágrimas de felicidades.

O Parque Everest

O conjunto possui 60 unidades habitacionais. Na primeira etapa, foram entregues 20 casas. Nessa segunda etapa foram mais 20. A prefeitura está concluindo as outras 20 unidades para completar o projeto do Everest.