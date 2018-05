SAAE inicia projeto de revitalização na lagoa do Araim

A lagoa do Araim, localizada entre o bairro Cidade Nova e a BR 343, na entrada de Campo Maior, vai se tornar mais um ponto turístico de Campo Maior. Segundo o diretor do SAAE, João Lima, há quase 40 dias as águas da lagoa vem sendo drenadas para a lagoa do açude grande. O propósito da obra, inicialmente, foi conter o excesso de água que se acumulava na lagoa, que chegou a transbordar no mês de abril.

PROCESSO DE DRENAGEM DA LAGOA

“Foi preciso que o SAAE drenasse a água da lagoa do Araim, que já estava alagando a região do clube do Caiçara, prejudicando as pessoas que moram naquela área”, explicou João Lima.

O SAAE abriu uma vala para escoar a água. O trajeto passa pela Regional de Saúde e deságua numa drenagem que cruza a BR 343, seguindo para a lagoa do açude grande. “As pessoas que residem nas proximidades da Regional de Saúde sabem que o acúmulo de água no inverno é muito grande naquela área. Esse foi maior porque tivemos que drenar o Araim, por causa da enchente”, disse o diretor do SAAE.

Ele explicou à equipe do Portal Livre que toda a drenagem será subterrânea e que esse foi o último ano que a área ficou alagada. “Quando terminarmos a drenagem, iniciaremos o processo de instalação dos tubos de concreto. Isso vai acabar com o problema de inundação dessa área”.

A lagoa do Araim também terá um sangradouro que vai proteger a população em caso de enchentes maiores. “Faremos um sangradouro para garantir que o volume da água estará sempre em níveis seguros para a população”.

REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO ARAIM

João Lima também disse que o prefeito Ribinha já autorizou o projeto de revitalização da lagoa. “Nós estamos continuando a drenar a lagoa porque vamos começar a execitar um projeto autorizado pelo prefeito, que vai revitalizar toda a área da lagoa do Araim”, comentou ele.

O SAAE já está desenvolvendo o projeto de revitalização da lagoa, que vai ser iniciada a execução ainda este ano. “O SAAE vai secar o Araim e iniciar um processo de desassoreamento de toda a lagoa. Será um aprofundamento do lago, com retirada de toda a sujeira e entulho que hoje existe ali. Será totalmente recuperado”, garantiu João Lima.

As áreas no entorno da lagoa também serão revitalizadas, criando nas suas margens áreas de lazer e de passeio. O orçamento da obra ainda não foi divulgado, mas o SAAE sempre tem trabalhado com recursos próprios.

