SAAE implanta 2 mil metros de encanação na zona rural

O SAAE, (Serviço de Água e Esgoto), está executando a ampliação da rede de abastecimento de água da comunidade Alto do Meio. Estão sendo implantados 2 mil metros de abastecimento para beneficiar diretamente 120 famílias daquela comunidade. Os serviços começaram nessa semana e a previsão é de que até o final desse mês os serviços estejam concluídos.



O diretor do SAAE, João Lima, informou que o Serviço de Água e Esgoto está estendendo o sistema de abastecimento com a implantação de uma nova encanação e está projetada a escavação de mais um reservatório subterrâneo com a instalação de um poço tubular.



O prefeito Professor Ribinha vistoriou a obra, nessa quinta-feira, 14.06, acompanhado do diretor do SAAE, dos vereadores Fernando Miranda, (presidente da Câmara), e Manin Pereira. “Fico feliz em ver aqui a alegria das pessoas que serão beneficiadas. Por isso considero que levar água a quem precisa é uma ação prioritária da nossa gestão”, destaca.



O morador do Alto do Meio Luís Gonzaga de Sousa, de 71 anos, comemorou a ampliação do sistema, revelando que seu abastecimento era feito por um poço que não mais atende à demanda de sua família. “Nossa água é pouco, vivemos aqui aperreados. Hora tem, outra hora não. Então hoje agradeço por essa importante benefício”, disse o aposentado Luís.



Ascom