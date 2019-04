Ribinha envia para Câmara projeto de valorização dos servidores

Os servidores municipais de Campo Maior ganharam o tão aguardado plano de cargos, carreiras e salários. O projeto de valorização criado pelo prefeito Professor Ribinha foi enviado essa semana para Câmara Municipal. O texto tramita nas comissões e deve ser levado ao plenário para votação na próxima terça-feira (09/04).

O projeto chegou ao legislativo com a mensagem oficial do prefeito Ribinha, através do qual o gestor explica os benefícios do plano e pede a aprovação dos vereadores. “Pretendemos com a referida propositura incentivar o funcionamento público em todas as suas categorias, proporcionando incentivos ao servidor e, com isso, buscando o melhor aproveitamento das habilidades profissionais daqueles que atendem aos munícipes”, justifica.

O plano de cargos, carreiras e salário é considerado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Maior um marco na história da gestão municipal. Aguardada há décadas, a medida traz segurança, renumeração justa, perspectivas de promoção de cargos e equilíbrio das contas públicas.

“O plano é um compromisso nosso com os servidores. No futuro, quero olhar no olho dos campomaiorenses e ter a consciência tranquila de que fizemos a gestão que mais trabalhou pela valorização dos servidores municipais”, afirma o prefeito Professor Ribinha. “Temos o apoio dos vereadores de nossa bancada e vamos aprovar o projeto”.

Na última sessão do mês de março, na Câmara, o prefeito conseguiu a aprovação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior (SAAE).