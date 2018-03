Realizado Curso de Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Básica

Na manhã desta quinta-feira 1/3, a Prefeitura Municipal de Campo Maior, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o Curso de Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Básica. O evento tem o objetivo de capacitar médicos, enfermeiros, odontólogos e profissionais do NASF para realizarem atendimentos compartilhados em Saúde Mental. Isso vai diminuir o fluxo de atendimento do CAPS e dar mais agilidade à resolução no cuidado.

O secretário municipal de Saúde de Campo Maior, Marcelo Miranda, disse que o apoio Matricial é uma ferramenta estratégica da Política de Saúde Mental para garantir o princípio da integralidade das ações em saúde.

"Ele se dá a partir da oferta de técnicos especializados às equipes da Atenção Básica, a fim de que possam incluir as demandas de saúde mental em suas ações. Cotidianamente estas equipes se deparam com diversas formas de sofrimento psíquico, porém, avaliando-se incapacitadas para acolhê-las, apresentam dificuldades para incluí-las em seus escopos de intervenção. Dentro do que reza a Estratégia de Atenção Psicossocial (EAPS), o matriciamento se sobressai como ferramenta capaz de intervir nas recusas de acolhimento às demandas de saúde mental na Atenção Básica", destacou Marcelo Miranda.

Ascom