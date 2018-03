Prefeitura trabalha ação preventiva retirando Peti do meio ambiente

A Secretária Municipal de Meio Ambiente Conceição Paz junto com a sua equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está em frente ao Palácio das Carnaúbas com mais uma edição da Campanha Educativa Troque Garrafas Pet por mudas.

Esta representa uma das mais importantes campanhas ambientais, porque além de fazer a retirada das garrafas Peti para o reaproveitamento ou reciclagem, faz a doaçao de mudas para o plantio tornando o meio ambiente mais saudável. Mais de 1.500 mudas fora distribuidas no ano passado nesta campanha que te sido inspiraçao para outros municípios da regiao Norte do Estado.

"Este trabalho vem sendo realizado com um saldo bastante positivo, já que através desta ação, retiram-se resíduos sólidos e são inseridas mudas nativas, frutíferas, ornamentais e medicinais. Mais qualidade de vida e ar puro para a população de nossa cidade" destacou o gerente de Projetos Lucas Ribeiro.

De acordo com a secretária Conceiçao Paz, o objetivo principal é conscientizar sobre a importância de se preservar e inserir plantas em nosso município, essa ação já é marca da Gestão do professor Ribinha.

As campanhas aconatecem toda segunda-feira no início de cada mes e tem mobilizado muitas pessoas para fazer a entrega das garrafas

Ascom