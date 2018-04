Prefeitura realiza mega operação de limpeza no Parque Recreio

Através da Secretaria Municipal de Limpeza e Iluminação Pública, a Prefeitura de Campo Maior está realizando uma ação de limpeza em todos os bairros da cidade. No momento, a Secretaria está realizando uma mega operação de limpeza no Bairro Parque Recreio, que teve início nesta terça-feira (17.04).

No local, o trabalho desenvolvido pela equipe consistiu no recolhimento de entulhos, desentupimento e limpeza de canaletas, roço, capina e varrição. Ação é uma medida voltada à saúde pública, bem estar social, preservação do patrimônio público e embelezamento da cidade.

Com a temporada de chuvas, ocorre o crescimento rápido da vegetação em toda a cidade, fazendo com que as equipes de limpeza se desdobrem para dar conta do serviço. De acordo com a Assessoria da Secretaria, há um planejamento para que o município se mantenha limpo e organizado ao longo do ano.

Portal Livre