Prefeitura investe na construção de 82 barracas para os Festejos

A construção das tradicionais Barracas de Palha para os Festejos de Santo Antônio está em ritmo acelerado. Ao todo, são 82 estabelecimentos sendo levantados pela Prefeitura de Campo Maior na Praça Bona Primo e no Espaço Cultural. O investimento na construção é de R$ 180 mil.

Os serviços tiveram início na semana passada e seguem até o final do mês. A primeira etapa, que reúne marcação de espaços e a instalação da estrutura das barracas, já foi concluída. A equipe que trabalha na obra iniciou esta semana a segunda etapa, que incluiu a cobertura e as laterais de palhas. Logo depois, serão instalados portas e balcões.

Quando a construção estiver concluída, começa a atuação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para a instalação do sistema de água, e da Cepisa Equatorial para instalação de energia elétrica. Com tudo concluído, os proprietários iniciarão a organização dos estabelecimentos. As barracas vão abrigar churrascarias, bares e lojas nos 13 dias de festejos do Padroeiro.

O prefeito Professor Ribinha afirmou que o investimento do município num dos maiores movimentos de fé da região Nordeste impulsiona a economia local, a cultura e o entretenimento. Para o gestor, o retorno da aplicação do recurso chega para vendedores e para a população.

“A construção das barracas é um compromisso nosso com empresários, barraqueiros, microempreendedores, com a economia e com os visitantes que vêm ao município. É um investimento que tem retorno para todo mundo. Não tenho dúvidas que esse investimento terá retornos dobrados a Campo Maior”, comentou.

Os Festejos de Santo Antônio começam no dia 31 de maio com a tradicional Procissão do Mastro e segue até o dia 13 de junho, data que se comemora o Dia de Santo Antônio.