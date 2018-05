Prefeitura intensifica limpeza na cidade para receber visitantes nos festejos

A Prefeitura de Campo Maior, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza deu início novamente a intensificaçao da limpeza da zona urbana da cidade, a preparando para o Festejo de junho, quando os católicos realizam a festa de Santo Antônio, que atrai milhares de pessoas ao município.

Nesta quinta-feira 10/05 o secretário Antônio Lustosa reuniu sua equipe para determinar empenho nas ações, como poda de árvores, capina, corte de mato, pintura nos meio fios, e outros serviços. Até o dia 31 de maio, quando terá início o festejo com a procissao, o prefeito Professor Ribinha quer receber os visitantes com a cidade toda bonita e organizada.

A reunião aconteceu na Secretaria de Limpeza. Antes mesmo do final das chuvas as equipes da Prefeitura tinham iniciado o trabalho de retirada da sujeira de várias ruas como também, do mato, que ficou acumulado. Neste período eles vao intensificar os trabalhos.

Ascom